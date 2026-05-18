Названы неожиданные факторы, влияющие на развитие гипертонии

Гипертония может развиваться не только из-за возраста и образа жизни, но и под влиянием генетики, группы крови, дефицита витаминов и даже нарушений дыхания во сне. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Ее диагностируют при стойком повышении давления выше 140/90 мм рт. ст. Болезнь опасна тем, что долгое время может протекать бессимптомно, постепенно повреждая сосуды и повышая риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и потери зрения.

По словам ученой, предрасположенность к гипертонии может передаваться по наследству. Один из механизмов связан с геном, влияющим на выработку ангиотензиногена — вещества, вызывающего сужение сосудов. Если человек наследует такой вариант гена, сосуды могут находиться в состоянии постоянного напряжения, а почки — задерживать жидкость.

Дополнительным фактором риска может оказаться группа крови. По данным исследователей, у людей со II, III и IV группами риск выше, чем у обладателей I группы. Это связывают с уровнем фактора Виллебранда — белка, участвующего в свертывании крови: у людей с I группой его концентрация примерно на четверть ниже.

Однако даже без наследственной предрасположенности болезнь могут спровоцировать образ жизни и внешние факторы. К ним относятся лишний вес, избыток соли, хронический стресс, низкая физическая активность, курение и злоупотребление алкоголем.

Ученая также обратила внимание на роль витаминов и микроэлементов. Дефицит витамина D связан с сезонными обострениями гипертонии, витамины B6 и B12 помогают снижать риск сосудистых нарушений, а калий и магний поддерживают нормальный тонус сосудов.

Еще одной причиной повышения давления может стать синдром обструктивного апноэ сна — повторяющиеся остановки дыхания ночью. Во время таких эпизодов снижается уровень кислорода, а организм выбрасывает гормоны стресса, из-за чего сердце работает интенсивнее, а сосуды сужаются. Если это повторяется регулярно, давление может оставаться высоким даже днем.

Среди первых признаков гипертонии специалисты называют головные боли, особенно в затылке, учащенное сердцебиение, «мушки» перед глазами, головокружение, тошноту и нарушения равновесия. При повторении таких симптомов врачи рекомендуют регулярно измерять давление и обратиться к специалисту.

При этом даже при высокой наследственной предрасположенности развитие болезни можно отсрочить или предотвратить. По словам исследователей, здоровый образ жизни способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей до 65%.