Какой анализ точнее всего предсказывает риск инфаркта

Врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что при оценке состояния сердца необходимо сдать один анализ крови, который является даже более важным, чем проверка уровня холестерина. Его он раскрыл в беседе с изданием Men's Health.

© Lenta.ru

Ла Роса убежден, что холестерин не отражает истинную картину сердечно-сосудистого риска.

«У большинства людей, перенесших инфаркт, до предыдущего дня теоретически был нормальный уровень холестерина. Но существует другой показатель в крови, который предсказывает инфаркт почти вдвое точнее (…) и он измеряется только в одном проценте случаев», — утверждает доктор.

Речь, по его словам, идет об определении уровня аполипопротеина B. Этот показатель выявляет, какое количество вредных частиц плавает в крови и может «прилипать» к стенкам сосудов. Так, у многих людей уровень холестерина может быть нормальным, а артерии тем временем будут продолжать закупориваться, что чревато возникновением атеросклероза, предупредил Ла Роса.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. С этой целью она посоветовала тщательно следить за питанием.