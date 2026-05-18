На какие болезни может указывать снижение обоняния

Снижение обоняния — это не просто дискомфорт, а возможный ранний маркер опасных неврологических заболеваний. Об этом предупредила врач-оториноларинголог «ИНВИТРО» Ксения Марченко в беседе с URA.RU.

Обычно люди не обращают внимания на способность чувствовать запахи, пока не случается сбой: пропадает вкус еды, теряется возможность улавливать ароматы дыма или газа, резко снижается качество жизни. Однако медики настаивают: обоняние — важнейший маркер здоровья мозга.

«Между мозгом и восприятием ароматов — прямая связь. Снижение обоняния может быть ранним признаком таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, хорея Хантингтона и рассеянный склероз, — подчеркнула Ксения Марченко. — Поэтому если обоняние нарушено и не восстанавливается, а обычных причин — простуды или гриппа — нет, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом».

При этом современные исследования показывают, что обонятельную систему можно тренировать. Целенаправленная работа с запахами способствует повышению когнитивных функций, в частности визуальной памяти, и развитию нейропластичности — способности мозга противостоять нейродегенеративным поражениям. «Это не даёт стопроцентной гарантии защиты от болезней, но является хорошим профилактическим средством», — уточнила врач.

Самая распространённая причина потери обоняния — повреждение слизистых оболочек при простуде, гриппе, сенной лихорадке или синусите. Это временное явление, которое лечится назальными спреями.

При эндокринных нарушениях (гипотиреозе, сахарном диабете) обоняние снижается из-за замедления обменных процессов. В таких случаях функция восстанавливается на фоне лечения основного заболевания. Если же причиной стало искривление носовой перегородки, может потребоваться хирургическое вмешательство — риносептопластика.