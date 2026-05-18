Роспотребнадзор заблокировал тысячи интернет-точек с опасными БАДами

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают вычищать из Сети сайты и страницы, торгующие биологически активными добавками, оборот которых в России запрещен. По последним данным пресс-службы ведомства, количество заблокированных интернет-площадок перевалило за 13,6 тысячи. Речь идет именно о тех ресурсах, где распространялась информация о розничной продаже таких БАД — решение о закрытии принимает сам надзорный орган.

Внушительная часть отключенных сайтов предлагала покупателям продукцию с содержанием нормируемых веществ, не соответствующим установленным значениям. Например, речь идет о добавке «Витамин Д3 + К2 5000 МЕ», где дозировка явно превышала безопасные пределы. Также в черный список попали страницы, рекламировавшие опасную, по мнению ведомства, продукцию «ГАБА (GABA) 500 mg». Кроме того, были выявлены и полностью не прошедшие государственную регистрацию добавки — в частности, капсулы «Моринга, капсулы — листья (Moringa Oleifera)».

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют гражданам покупать БАД исключительно у официальных поставщиков, предварительно проверив наличие регистрационных документов на каждую добавку. Если у покупателя возникают сомнения в качестве или происхождении товара, специалисты советуют не рисковать, а обращаться либо в территориальные органы ведомства, либо на горячую линию Единого консультационного центра.

Чиновники напоминают: бесконтрольный прием нелегальных биодобавок может серьезно навредить здоровью.

Ранее были представлены данные РГНКЦ: 62% жителей РФ старше 65 лет регулярно принимают пять и более лекарств. При этом ряд лекарственных средств напрямую влияет на кору головного мозга, замедляя ее электрическую активность и снижая мышечный тонус.