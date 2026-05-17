В Африке ввели режим ЧС из-за Эболы: что это за вирус и насколько он опасен

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже ввела чрезвычайную ситуацию (ЧС) международного значения в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии: реальное число заболевших и масштабы распространения инфекции неизвестны, но говорить о пандемии пока рано. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».

Что это за вирус

Как рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, геморрагическая лихорадка Эбола — это тяжелая вирусная болезнь, которая сопровождается внутренними и наружными кровотечениями. Переносчиками считаются летучие мыши, которые могут заразить других животных и людей.

— Болезнь вызывается семейством вирусов Filoviridae. В 2014–2015 годах во время вспышки Эболы в Африке был активен вариант вируса Zaire ebolavirus (ZEBOV). Он затронул большую часть западной части материка: Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию и Сенегал. Сейчас же вирус распространяется из Центральной Африки, поэтому штамм может отличаться, — сообщил специалист.

Первые признаки и симптомы заболевания

Несмотря на то что вариация вируса, который активен сейчас, может отличаться, клиническая картина болезни остается прежней. Инкубационный период составляет от 2 дней до 3 недель, после чего появляются первые неспецифичные симптомы. Среди них Альтштейн назвал:

высокую температуру;

озноб;

слабость;

боли в горле.

На более поздних стадиях добавляются другие проявления, среди которых:

тошнота;

рвота;

наружные и внутренние кровотечения;

сыпь.

— Лихорадка не проявляет себя сразу, сначала она напоминает обычную простуду или ОРВИ, поэтому быстро распознать ее может быть сложно. Но в запущенных стадиях болезнь протекает тяжело и в 50 процентах случаев приводит к летальному исходу. В 2014–2015 году в Африке Эбола становилась причиной смерти в 90 процентах случаев заражения, — подчеркнул Альтштейн.

Особенности лечения

По словам вирусолога, специфических средств лечения лихорадки Эболы не существует:

— Даже в развитых странах эту болезнь лечат путем оказания общей медицинской помощи и симптоматической терапии в условиях стационара: ставят капельницы и назначают препараты. Поэтому наиболее эффективным способом защиты остается вакцинация. При этом если человек выздоравливает, впоследствии он не сталкивается с какими-либо осложнениями.

Доберется ли Эбола до России

По мнению эксперта, эпидемия лихорадки Эбола в России сейчас маловероятна. Единичные завозные случаи болезни могут встречаться и в наших широтах, но условий для массового распространения вируса у нас нет.

— Для развитых стран, к которым относится Россия, эта болезнь не представляет особой опасности, так как у нас значительно отличаются методы оказания медицинской помощи, а также отсутствует антисанитария. Например, в 2014–2015 годах вирус распространялся в Великобритании, Испании и США, но летальных исходов там было меньше, чем в Африке, потому что это цивилизованные государства, — пояснил Альтштейн.

В Роспотребнадзоре уже прокомментировали ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола, сообщив, что в России на данный момент риск распространения заболевания отсутствует.

