Врачи спасли пациента с помощью ЭКМО

В больнице скорой помощи имени С.В. Акчурина Набережных Челнов успешно провели сложную операцию 80-летнему пациенту, находившемуся в критическом состоянии, сообщили в медучреждении.

© runews24.ru

Благодаря телепрокторингу в работе участвовали специалисты из ведущих федеральных клиник страны.

Пациент поступил в кардиореанимацию с инфарктом миокарда и острой сердечной недостаточностью. Врачи отделения рентгенхирургии решили провести комплексное вмешательство. Чтобы снизить нагрузку на сердце, пациента подключили к аппарату ЭКМО. С помощью специального устройства хирурги удалили самые твёрдые участки атеросклеротических бляшек и имплантировали стент.

Уникальность операции заключалась не только в применении высоких технологий, но и в участии шести экспертов из разных городов России, которые наблюдали за ходом вмешательства онлайн. Рентгенхирурги из Набережных Челнов транслировали операцию коллегам из Новосибирска, Казани, Кемерова и Уфы с помощью переносных устройств.

Жительница Великобритании узнала о третьей стадии рака после радикальной операции.

Минздрав планирует ввести обязательную психологическую помощь для онкобольных.