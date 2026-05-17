Кардиолог указал на необычного предвестника сердечного приступа

Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме, из-за этого у человека может возникнуть икота, которая не убирается привычными способами, — рассказала «Газете.Ru» кардиолог, доцент кафедры общей терапии Пироговского университета Елена Ковалевская.

«Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме — мышечной перегородке между грудной и брюшной полостью. Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв (n. phrenicus), который иннервирует диафрагму. Результат — неконтролируемый спазм диафрагмы (икота) и иррадиация боли в эпигастрий ("под ложечку"). По данным разных исследований, около 5-8% инфарктов нижней стенки манифестируют с абдоминальных симптомов (боль в животе, тошнота, икота). У пожилых, диабетиков и женщин этот процент выше (до 15-20%)», — отметила доктор.

Ключевой сигнал тревоги: если икота не проходит больше часа, сопровождается тошнотой или давящей болью в подложечной области, а пациенту за 55 лет.