Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В рамках федерального проекта "Санитарный щит", направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщено о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными. По предварительной информации, возбудителем является не Orthoebolavirus zairense. Большинство случаев сконцентрировано в медико-санитарных зонах Монгвалу и Рвампара, а также поступают сообщения о подозрительных случаях в городе Буниа. Особую обеспокоенность Africa CDC вызывает сложная гуманитарная ситуация в регионе, связанная с активностью милитаризованных группировок, массовым перемещением населения и близостью к границам Уганды и Южного Судана.

«Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На Африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения.