Роспотребнадзор перечислил излюбленные зоны клещей на теле человека

Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал памятку, в которой указаны наиболее привлекательные для клещей участки кожи. Специалисты выделили три главных критерия выбора: тонкий эпидермис, близкое расположение сосудов и труднодоступность для осмотра.

В перечень вошли волосистая часть головы, зона за ушами и шея, подмышечные впадины, пупок, внутренняя сторона бёдер, паховые и подколенные складки. Отмечается, что клещи обычно цепляются за одежду снизу и ползут вверх, поэтому под коленями они нередко оказываются первой точкой прикрепления.

Для профилактики в Роспотребнадзоре советуют проводить взаимные осмотры каждые 15–20 минут на природе. Это поможет обнаружить членистоногого до того, как он успеет присосаться.

Ранее заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала о необычных способах защиты от клещей.