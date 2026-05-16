В США создадут первую клинику по «обратному гендерному переходу» для детей

В Техасе появится первая в США клиника, специализирующаяся на «обратном гендерном переходе» для детей. Об этом сообщает NBC со ссылкой на генпрокурора штата Кена Пакстона.

Как пишет телеканал, создание клиники стало частью сделки детской больницы Техаса со следствием после многолетнего расследования программы медпомощи трансгендерной молодёжи. Генпрокурор заявил, что учреждение обязано открыть «клинику по обратному гендерному переходу» — первую подобную в стране.

Какие именно услуги она будет предоставлять, официальные лица не уточняют. NBC поясняет, что обратный переход предполагает отказ от самоидентификации как трансгендера* или прекращение медицинского перехода. Возможные вмешательства — психотерапия, гормональная коррекция и хирургические операции. В течение первых пяти лет работы клиника должна предоставлять такие услуги бесплатно.

В рамках соглашения больница также уволит пятерых врачей, занимавшихся гендерным переходом у детей, и выплатит 10 млн долларов для урегулирования обвинений в неправомерных счётах программе Medicaid.

Ранее Минздрав США объявил курс на прекращение практики медицинских процедур по смене пола у несовершеннолетних, назвав их «необратимо вредными». Глава ведомства Роберт Кеннеди‑младший подписал декларацию о несоответствии таких вмешательств профессиональным стандартам, а врачи, которые продолжат их проводить, могут быть признаны нарушителями этих стандартов. Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заявил, что официальная политика страны теперь основывается на признании только двух гендеров — мужского и женского. Он также отменил политику DEI (diversity, equity and inclusion), назвав её дискриминационной.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.