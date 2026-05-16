Где выше риск заразиться вирусом — на круизном лайнере или на земле

После истории с предполагаемым хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius тема инфекций на кораблях вновь оказалась в центре внимания. Телеграм-каналы и СМИ подозрительно активно разгоняют подобные сюжеты, причем почти каждый раз речь идет о массовой изоляции людей. Уже несколько дней обсуждают новость о том, что 90-летний турист умер от норовируса на борту лайнера Ambition. После этого около 1,7 тыс. пассажиров временно изолировали до получения результатов анализов. Тема получила широкий резонанс, ее подробно разбирают эксперты. Между тем вирусологи отмечают: вероятность заразиться этой инфекцией во время круиза примерно такая же, как и в обычной жизни. Да и сам факт того, что люди иногда болеют и умирают, едва ли можно назвать чем-то особенным.

Норовирус – одна из самых распространенных кишечных инфекций. Чаще всего он передается через загрязненные поверхности – например, дверные ручки в местах общего пользования. Не случайно норовирус называют «болезнью грязных рук». Заразиться можно и при купании в бассейне, если он был недостаточно хорошо продезинфицирован. Об этом, в частности, напомнил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.

Еще один распространенный путь передачи – через пищу и воду. Заболеть можно из-за продуктов, приготовленных инфицированным человеком, плохо вымытых овощей и фруктов. По мнению академика, эпидемиолога Геннадия Онищенко, вспышка на борту Ambition теоретически могла быть связана с несоблюдением санитарных требований к технологиям приготовления пищи.

При этом специалисты отмечают, что остановить распространение кишечной инфекции на круизном лайнере значительно проще, чем респираторного заболевания. Для этого достаточно каждому пассажиру строго соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, а при вспышке инфекции - временно не посещать бассейны.

Сам по себе норовирус обычно не представляет серьезной угрозы для жизни. По медицинской статистике, он считается значительно менее опасным, чем ковид или тяжелые формы гриппа. Инфекция вызывает острый гастроэнтерит, основные симптомы которого - рвота, слабость, диарея, иногда повышение температуры. У большинства людей состояние нормализуется в течение одного-трех дней, реже болезнь затягивается до недели.

Специфического лечения норовируса не существует. Основная рекомендация врачей - обильное питье и прием растворов для регидратации.

Летальные исходы при норовирусе встречаются крайне редко и, как правило, связаны не с самим вирусом, а с сильным обезвоживанием. В группе риска находятся младенцы, пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом и тяжелыми хроническими заболеваниями. У людей старшего возраста инфекция иногда способна спровоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт или инсульт. Опасность возрастает и в тех случаях, когда человек не восполняет потерю жидкости.

Как отметил Сергей Нетесов, вспышки норовируса регулярно происходят и в России, просто большинство подобных случаев не становятся предметом широкого обсуждения в СМИ. Эту точку зрения разделяет и Геннадий Онищенко, он сказал, что в целом риски для здоровья на круизных лайнерах и на суше сопоставимы.