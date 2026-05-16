Собака спасла хозяйку, почувствовав у нее рак раньше врачей

26-летняя жительница Великобритании Мег Джонс рассказала, что её такса почувствовала рак ещё до того, как врачи поставили диагноз. Историю девушки опубликовал People.

По словам Мег, всё началось с того, что её миниатюрная собачка по кличке Самсон внезапно стала вести себя необычно. Обычно Самсон держался отстранённо, однако неожиданно начал постоянно ложиться хозяйке на живот и буквально не отходил от неё.

В тот период девушка жаловалась на тупую боль в ноге. Позже появились и другие симптомы — ночная потливость, зудящая сыпь и усиливающаяся слабость. Мег призналась, что чувствовала: «что-то не так».

После обследования в больнице Уайтеншо в Манчестере анализ крови показал острый лейкоз — агрессивную форму рака крови и костного мозга.

Позже врачи объяснили пациентке, что собаки действительно способны чувствовать изменения запаха тела и химических процессов в организме человека. Мег считает, что Самсон заметил болезнь ещё до постановки диагноза и поэтому стал вести себя настолько навязчиво и тревожно.

Девушка прошла курс химиотерапии и сначала вышла в ремиссию, однако спустя год болезнь вернулась. После CAR-T-терапии Мег вновь удалось добиться ремиссии.