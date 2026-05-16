Врачи сохранили матку и спасли ребенка 39-летней женщины

Воронежские медики совершили чудо: они сохранили матку 39-летней пациентке с множественными миоматозными узлами и помогли ей выносить и родить здоровую дочку. О таком счастливом исходе сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в пятницу, 15 мая.

Более десяти лет назад врачи обнаружили у женщины множественные доброкачественные опухоли мышечного слоя матки. Из-за большого количества узлов и их размеров, а также устойчивости к консервативному лечению, специалисты настаивали на удалении органа. Но пациентка отказалась – она мечтала о собственном ребёнке.

Долгожданная беременность наступила в 2025 году. Однако на 15-й неделе женщину с сильнейшими болями госпитализировали в БСМП №10. Беременность спровоцировала бурный рост узлов – в них нарушилось кровообращение, начался некроз тканей, что и вызвало нестерпимую боль.

Воспаление стремительно нарастало, несмотря на интенсивную терапию. Пациентку перевели в перинатальный центр ВОКБ №1, где её тщательно обследовали гинекологи. Изучив все данные, врачи решились на сложнейшую операцию, от которой зависели жизни и матери, и ребёнка.

Бригада акушеров-гинекологов Любови Григорьевой и Дмитрия Балюка вместе с анестезиологом Натальей Ковалевой удалили миоматозные узлы. Самый крупный из них достигал 10 сантиметров в диаметре. Всё это время медики действовали с ювелирной точностью, чтобы не повредить плодный пузырь.

Операция прошла блестяще. Затем врачи подобрали женщине терапию, которая позволила сохранить беременность. В апреле на свет появилась здоровая девочка весом 3050 граммов и ростом 49 сантиметров.

