С чем может быть связана наследственная гипертония

Гипертония может быть наследственной, влияние на генетическую предрасположенность оказывает группа крови - у обладателей I группы риски ниже. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы с гипертонией, отмечаемого 17 мая, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова.

Предрасположенность к гипертонии может передаваться по наследству через гены, регулирующие тонус сосудов и водно-солевой баланс, уточнила она.

"На генетическую предрасположенность к гипертонии также может влиять группа крови - у обладателей II, III и IV риск выше, чем у I. Ключевую роль здесь играет фактор Виллебранда - один из главных белков, отвечающих за свертываемость крови. У людей с I группой его уровень в плазме примерно на 25% ниже, чем у обладателей II, III и IV. Это означает, что кровь у такого человека является менее вязкой и склонной к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов", - сказала Волкова.

Она также указала на то, что у человека гены гипертонии доминируют по отношению к генам нормального давления.

"Поэтому неудивительно, что диагностированное заболевание встречается более чем у 30% населения планеты", - добавила эксперт.

Представитель ПНИПУ отметила, что предрасположенность к гипертонии - не приговор. Профилактикой развития болезни служит здоровый образ жизни. Она также напомнила о негативном влиянии на артериальное давление лишнего веса, курения и употребления алкоголя, малоподвижного образа жизни и хронического стресса. Дефицит витаминов и микроэлементов также способен ухудшить состояние сосудов, открывая путь развитию болезни.

Симптомы гипертонии

Первые признаки заболевания часто неспецифичны и легко списываются на усталость. Стоит насторожиться при частом появлении учащенного сердцебиения, головных болей, особенно в затылке, мелькания "мушек" перед глазами, головокружения, тошноты, внезапной потери равновесия, снижения зрения, тремора рук или ощущения тяжести.