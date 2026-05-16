В Японии погибло 20 пациентов, принимавших подозрительный препарат

Препарат от васкулита «Табнеос» оказался смертельно опасным. Фармацевтическая компания Kissei Pharmaceutical признала гибель 20 пациентов, принимавших этот медикамент.

«Приоритетом для нас является безопасность пациентов. Мы начали информирование медицинских работников с целью воздержаться от применения препарата новым пациентам, а для пациентов, уже получающих препарат, — сообщить о рисках поражения печени и тщательно взвесить целесообразность продолжения терапии», – сообщили в компании.

По данным издания «Никкэй», такой препарат в Японии получало 8,5 тысячи пациентов. При этом тот факт, что применение препарата вызывает тяжелые поражения печени, выяснили специалисты управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

