Эндокринолог посоветовал способ определения причин проблем со здоровьем

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что по локализации боли в животе можно определить причину проблем со здоровьем. Этот способ она подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Боль в верхней части живота, под ребрами или под ложечкой указывает на проблемы с желудком, двенадцатиперстной кишкой, поджелудочной железой или желчным пузырем, объяснила Янг. Если неприятные ощущения возникают в центре живота или вокруг пупка, то необходимо проверить тонкий кишечник, посоветовала она.

По словам специалистки, боль в нижней части живота может сигнализировать о неполадках в работе толстого кишечника, мочевого пузыря или репродуктивной системы у женщин. Если дискомфорт сильный и сопровождается высокой температурой, тошнотой или слабостью, необходимо не записываться на прием к врачу, а вызывать бригаду скорой помощи, подчеркнула Янг.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, какие продукты вызывают метеоризм. По ее словам, все виды капусты приводят к скоплению газов в животе.