Мужчину парализовало за 15 минут из-за вируса гриппа

35-летний житель ЮАР потерял способность ходить из-за гриппа, спровоцировавшего редкое воспаление спинного мозга. О тяжелых последствиях знакомого каждому вируса он рассказал в интервью Daily Mirror.

Тинус Грейлинг рассказал, что после посещения свадьбы друзей у него и его жены появились симптомы, характерные для обычного гриппа. Однако через две недели его состояние резко ухудшилось: поднялась высокая температура, начались сильные боли в мышцах и бедре, а затем всего за 15 минут мужчину парализовало ниже груди. Позже врачи диагностировали у него поперечный миелит, вызванный, предположительно, вирусом группы А.

«Это был шок. Я не понимал, что происходит с моим телом», — рассказал Тинус.

Медики считают, что инфекция вызвала аутоиммунную реакцию, из-за которой возник сильный отек позвоночника. Мужчина провел в больнице три месяца, где прошел комплексное лечение, а затем еще несколько недель занимался реабилитацией.

Сейчас Грейлинг передвигается на инвалидной коляске и продолжает восстанавливаться, однако врачи не знают, сможет ли он снова ходить. Несмотря на это, мужчина старается сохранять позитивный настрой и поддерживать своих близких, которым тоже тяжело переживать последствия его болезни.

