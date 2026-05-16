Инфекционист рассказала, насколько вероятно развитие пандемии хантавируса

Инфекционист Евгения Даева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», насколько вероятно развитие пандемии хантавируса, в народе известного как «мышиная лихорадка». В отличие от внезапной пандемии, риск заражения хантавирусом в эндемичных зонах можно прогнозировать, отслеживая популяцию грызунов, и эффективно снижать его неспецифическими методами (защита жилищ, соблюдение гигиены и так далее).

«Я бы не сказала, что у этой инфекции есть пандемический потенциал, потому что для пандемического потенциала нам нужно: первое — полное отсутствие иммунитета, второе — лёгкая передача от человека к человеку и третье — высокая заразность вируса. У хантавируса такого нет, это природное очаговое заболевание. Он не станет новым ковидом, просто нужно соблюдать меры профилактики», — сказала эксперт.

Хантавирус не передаётся от человека к человеку, а заразиться можно только от грызунов. Вспышки носят локальный, сезонный характер и не перерастают в пандемии.

