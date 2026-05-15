Перечислены опасные симптомы отравления мясом

Инфекционист назвал опасные симптомы отравления мясом
Некоторые признаки требуют экстренной медицинской помощи. Врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Life.ru рассказал, как распознать отравление мясом.
По словам специалиста, главную угрозу для здоровья представляют не экзотические токсины, а банальные пищевые инфекции — сальмонеллез, кампилобактериоз, а также токсикоинфекции, вызванные стафилококком или клостридиями.
Признаки отравления могут проявиться в промежутке от нескольких часов до 1–2 суток после употребления некачественного продукта. Врач советует обратить внимание на следующие симптомы:
- внезапная тошнота и многократная рвота;
- схваткообразные боли и спазмы в животе;
- водянистый или жидкий стул, иногда с примесью крови или слизи;
- повышение температуры, озноб, слабость, ломота в мышцах;
- признаки обезвоживания: сухость во рту, сильная жажда, редкое и тёмное мочеиспускание, головокружение.
При лёгкой форме отравления допустимо лечиться самостоятельно. Для этого инфекционист рекомендует пить воду или растворы для регидратации часто и небольшими порциями, временно отказаться от тяжёлой пищи и алкоголя, а также при необходимости использовать сорбенты строго по инструкции.
Владимир Неронов перечислил случаи, при которых необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь:
- диарея с кровью;
- симптомы сохраняются более трёх суток;
- температура выше 38,5–39 C и не снижается;
- рвота мешает пить жидкость и удерживать её в организме;
- есть признаки выраженного обезвоживания (редкое мочеиспускание, сухой язык, сильная слабость, головокружение при вставании);
- заболел ребёнок, пожилой человек, беременная женщина или пациент с хроническими болезнями сердца, почек, иммунной системы.
В таких случаях, по словам Неронова, требуется не просто симптоматическая помощь, а полноценная диагностика (сдача анализов), возможная госпитализация и инфузионная терапия.