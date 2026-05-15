Здравоохранение будет и дальше работать над импортозамещением

Российскому здравоохранению предстоит и далее работать над своей технологической независимостью и увеличением доли импортозамещения, создавая свои лекарства. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам XXVII Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2026".

"Нам предстоит продолжить работу по обеспечению технологической независимости и импортозамещения, осуществляя разработку и производство новых лекарственных препаратов. Важно развивать систему лекарственного обеспечения, совершенствовать систему учета, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов на всей территории нашей страны, а также привлекать новые медицинские технологии в сферу разработки и производства лекарственных средств", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня практическую медицину невозможно представить без применения лекарств, и повышение их качества и эффективности для граждан всегда стоит во главе угла для государства.