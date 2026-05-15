На какие проблемы с сердцем могут указывать изменения голоса

Изменение тембра голоса или осиплость могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Так бывает, например, при сердечной недостаточности или кардиовокальном синдроме, рассказала кардиолог Ирина Тарасова.

Иногда внезапная осиплость или изменение тембра голоса могут быть симптомом не простуды или перенапряжения связок, а проблем с сердечно-сосудистой системой. Например, при сердечной недостаточности камеры сердца могут увеличиваться в размерах и оказывать давление на нервы, отвечающие за работу голосовых связок. В результате нарушается их функция, из-за чего и меняется голос, пояснила Ирина Тарасова в беседе с Life.ru.

Также это состояние зачастую сопровождается застоем крови в легких, в связи с чем может развиваться отек слизистой оболочки гортани и голосовых связок, что влияет на звучание голоса.

Есть еще такое редкое явление, как кардиовокальный синдром. В этом случае увеличенное сердце или аневризма аорты сдавливают нерв, отвечающий за движение голосовой связки, из-за чего появляется стойкая осиплость.

Если изменение голоса возникло внезапно и не проходит без видимых причин либо усиливается при физической нагрузке или в положении лежа, то надо обратиться к врачу. При этом особое внимание следует обратить на сочетание осиплости с одышкой и отеками на ногах, предупредила кардиолог.