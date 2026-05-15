Врачи прооперировали ребенка с редкой патологией кисти

Микрохирурги детской городской клинической больницы №13 имени Филатова восстановили кисть девочке с редкой патологией. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

«В больницу имени Филатова поступила девочка с редкой врождeнной патологией – гипоплазией первых пальцев обеих кистей. Большие пальцы были недоразвиты и не могли выполнять свои функции, из-за чего ребенку было сложно захватывать предметы. Единственным решением стала поллицизация – сложная операция, при которой указательный палец перемещают на место большого», – говорится в публикации.

Как поясняется, сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки больших пальцев, а затем из указательных пальцев сформировали новые большие – с восстановлением сосудов, нервов, сухожилий и костных структур.

«Эта операция считается одной из самых сложных в хирургии кисти. Она требует навыков сразу в нескольких направлениях от травматологии до нейрохирургии. В год мы проводим более 10 таких вмешательств, принимая пациентов со всей страны, – приводятся в сообщении слова заведующего отделением Александра Александрова. – Первую операцию провели, когда девочке исполнился год – в этом возрасте мозг быстрее адаптируется к изменениям. Вторую кисть прооперировали через полгода, чтобы ребенок мог пользоваться руками во время восстановления».

В департаменте добавили, что на сегодняшний день кисти девочки полностью функциональны: она активно пользуется обеими руками и занимается развитием мелкой моторики.