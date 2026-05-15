Инфекционист ответил, какие риски могут ожидать россиян на даче

Столбняк — тяжёлое инфекционное заболевание, связанное с поражением нервной системы токсином Clostridium tetani — столбнячной палочки. Её споры устойчивы к большинству физических и химических факторов и способны выживать в почве годами. Риск заражения возникает, когда споры из почвы, пыли, фекалий животных или человека или с загрязнённых предметов попадают в рану.

© РИА Новости

Как объяснила в беседе с RT врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева, наибольший риск развития столбняка представляют колотые и глубокие раны: занозы, проколы гвоздём или нестерильной иглой, порезы грязным инструментом, в том числе садовым, а также укусы животных.

«Это связано с тем, что столбнячная палочка наиболее активно размножается вне доступа к воздуху. Однако при этом важно понимать, что даже незначительные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых могут привести к инфицированию, если в рану попали частицы почвы, слюны или фекалий животных, заражённых столбнячной палочкой. При этом столбняком нельзя заразиться от другого человека напрямую», — добавила она.

По словам эксперта, самая надёжная специфическая защита — это регулярная вакцинация.

«Споры столбняка устойчивы к большинству антисептиков, поэтому обработки раны перекисью водорода, хлоргексидином или другими средствами недостаточно, чтобы защититься от заболевания на 100%. При работе с землёй, навозом, сборе ягод, грибов и в целом на природе и на даче важно соблюдать осторожность: использовать плотные садовые перчатки и обувь с плотной подошвой, особенно при работе с острыми инструментами, тщательно мыть руки после работы», — подчеркнула собеседница RT.

Она добавила, что в России экстренную профилактику столбняка проводят до 20-го календарного дня с момента получения раны, но лучше попасть к врачу как можно раньше.

«В травмпункт стоит взять прививочный сертификат или медицинскую книжку, если она в близком доступе, но ради поиска подтверждающих документов откладывать визит к врачу не рекомендуется. Врач оценит тип раны и прививочную историю — при её наличии. Иногда достаточно обработки раны, иногда нужна ревакцинация — введение столбнячного анатоксина, а при опасной ране у непривитого человека или при неизвестном статусе вакцинации может потребоваться введение противостолбнячного иммуноглобулина вместе с анатоксином», — рассказала врач.

По словам специалиста, если рана глубокая — колотая и загрязнённая землей, получена в результате укуса животного, тяжёлого ожога и обморожения, длительно не заживает, а также в случаях, когда человек не был вакцинирован или не помнит дату последней вакцинации, ждать каких-либо симптомов точно не стоит.

«Потому что к моменту, когда они появятся, экстренная профилактика может уже быть неэффективна и потребуется госпитализация, чаще в отделение реанимации и интенсивной терапии», — предупредила инфекционист.

Отмечается, что обновить прививку нужно, если с последней ревакцинации прошло десять лет или больше, если человек не помнит, когда прививался, и нет записи в медкарте или сертификате, если курс прививок в детстве был неполным.

«Для людей старшего возраста это особенно важно: у многих нет актуальных записей о ревакцинации, а тяжёлые исходы столбняка нередко встречаются у пожилых лиц. Детям перед дачным сезоном, если они привиты по графику, дополнительная прививка чаще не требуется. Однако если ребёнок получил глубокую или загрязнённую рану, особенно при неизвестном или нарушенном графике вакцинации, его нужно показать врачу для решения вопроса об экстренной профилактике», — заключила Болдырева.

Ранее дачников предупредили о риске столкнуться с чёрной плесенью в доме.