Инфекционист назвала природные очаги хантавируса в России

Природные очаги хантавируса в России находятся на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, на Урале, в Западной Сибири и европейской части страны. Об этом сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева.

© Вечерняя Москва

— Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь, — сказала она.

Ермолаева отметила, что заболевание имеет природно-очаговый характер. Врач также обратила внимание на вспышку на круизном судне в 2026 году и случаи завоза инфекции в Таиланд из Южной Америки. По ее словам, это свидетельствует о циркуляции хантавирусов в разных странах мира.

Ермолаева пояснила, что хантавирусная инфекция относится к геморрагическим лихорадкам с почечным синдромом. Это природно-очаговое заболевание, оно существует в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители, передает ТАСС.

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил, что лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. По его словам, при первых признаках заражения надо немедленно обратиться за медпомощью.