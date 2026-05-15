В каких странах самый высокий риск заражения хантавирусом

Руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци указал, что в настоящее время Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом.

«Страны с самым высоким риском заражения хантавирусом – это Чили, там, где водятся грызуны-переносчики хантавируса, и Аргентина, если быть точнее – юг Аргентины. В Европе мы этот тип вируса никогда не видели», - сказал профессор РИА Новости.

Напомним, ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что хантавирус угрожает, в том числе и россиянам. Он является возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая достаточно распространена в нашей стране.