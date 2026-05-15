Российские клиники смогут предоставлять услуги халяльной медицины

Медицинские услуги, которые оказывают российские клиники, соответствуют стандартам халяльной медицины, и медучреждения России готовы принимать представителей исламской культуры. Об этом ТАСС рассказала замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Сегодня наши клиники тоже готовы для представителей исламской культуры из стран [Организации] исламского сотрудничества предоставить такие услуги, которые соответствуют их религиозным и культурным убеждениям", - сказала она.

Халяльная медицина - оказание медицинских услуг, которые соответствуют канонам шариата. Так, не допускается использование лекарств с запрещенными компонентами (спирт, лекарства животного происхождения), предполагается раздельное посещение врачей и халяльное питание.