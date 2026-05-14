Как устроена паллиативная медицинская помощь

Болеют по-разному. Некоторые перенесли простуду, и все. Но нередко бывает иначе. Бывают болезни тяжелые, бывают неизлечимые, когда требуется паллиативная помощь. О качестве жизни неизлечимых пациентов, о значении индивидуального подхода к их лечению и психологической поддержке, о необходимости предотвращения и облегчения страданий мы беседуем с главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России Дианой Невзоровой.

© Российская Газета

Диана Владимировна, вы специалист с опытом работы в паллиативной помощи. Очень бы хотелось, чтобы все болезни были излечимы, но не всегда получается?

Диана Невзорова: К сожалению. В нашей системе здравоохранения есть очень гуманное направление — паллиативная медицинская помощь, которая позволяет заботиться о тех, которые живут и живут порой долго с хроническим заболеванием, испытывая страдания, нуждаясь в постоянной заботе близких, коррекции болей и других тяжелых проявлений болезни. Тут важно осознать, что глобальная цель этого вида медицинской помощи — борьба за качество жизни. А значит, социальную значимость пациента и его семьи, за достойную жизнь так долго, сколько эта жизнь будет длиться.

Это чрезвычайно важно. Чем дальше, тем заметнее: люди стали жить дольше.

Диана Невзорова: Да, это так. И перед медициной новая моральная, этическая, гуманистическая задача — профессионально вести тех, чья болезнь не излечима, но с ней можно жить долго благодаря современным технологиям. Стандарты помощи основаны на конкретных проблемах пациента, на необходимости коррекции тех или иных симптомов в стационаре или на дому. Я классический доктор, мне нравится спасать, мне нравится помогать, но при этом у меня есть какая-то невероятная потребность жалеть. Мне всегда всех жалко. Моя бабушка говорила моей маме: "Она у нас на жалость рождена, ей всех жалко".

Никак без цифр: сколько в Москве хосписов?

Диана Невзорова: В Москве 9 хосписов, и все они объединены в центр паллиативной помощи. Всего в городе около 1000 паллиативных коек и 100 бригад выездной патронажной службы.

Каждый пациент в отдельной комнате?

Диана Невзорова: Не каждый в отдельной комнате. И не все хотят быть в отдельной, и не каждому это нужно. Цель паллиативной помощи в том, чтобы индивидуально подобрать необходимые условия, оказать ту помощь, ту поддержку, которая нужна конкретно этому человеку, чтобы всем было максимально комфортно.

Для кого-то действительно необходимо организовать в палате свою атмосферу, свою привычную обстановку с личными, ценными вещами. Возможно, с фотографиями, книгами, компьютером или чем-то еще. С кучей друзей и родных. Пусть ненадолго, пусть эта госпитализация только на неделю. А кому-то нужна тишина, чтобы никого не было рядом: чтобы только медики внимательно следили за состоянием и не лезли с лишними расспросами.

Болезни бывают разные, иногда пациент очень сильно худеет, или его внешность так изменена, что он не хочет, чтобы его видели. Кто-то сильно и громко кашляет. У кого-то изменены звуковые или обонятельные ощущения. Кто-то плохо спит или кого-то постоянно тошнит, кто-то не может заснуть без телевизора или открытого окна, при этом сосед рядом спит под теплым одеялом и боится сквозняков...

С некоторыми пациентами буквально необходимо постоянно находиться рядом, а некоторые могут спокойно быть одни. Все эти обстоятельства определяют, в какой палате находится пациент.

Как попадают в хоспис?

Диана Невзорова: По направлению лечащих врачей поликлиники или стационара. Онколог, терапевт, пульмонолог или невролог. Любой врач, который проводит пациенту специализированное лечение основного заболевания, может при наличии показаний признать пациента нуждающимся в паллиативной помощи. Например, в больнице лежит пациент после инсульта, его максимально, как позволило состояние, восстановили. Или пациент после пролеченного онкологического заболевания: ему сделали операцию, провели химиотерапию, но он слишком слаб, чтобы ехать домой, он нуждается в постоянном постороннем уходе. У него сильные боли или стомы, или катетеры. Или его болезнь стала прогрессировать, а родственники не готовы ко всем этим обстоятельствам — они обезумевшие от горя или уставшие. Или их нет вообще. В таких случаях стационарное учреждение проводит так называемую врачебную комиссию или консилиум. Документы пациента отправляют в службу паллиативной помощи, а она госпитализирует к себе пациента.

Скажем, пациент лежит в стационаре в Нижнем Новгороде. У него был инсульт. Далее?

Диана Невзорова: Медицинские работники сделали максимально все, сохранили жизнь, провели реабилитацию и готовы отдать больного на руки родственникам. Иногда инсульт бывает достаточно обширным, и пациент не может восстановиться окончательно, или его функции настолько потеряны, что он не может себя обслуживать. Не может вставать, говорить, глотать. У него есть всякие трубочки, катетеры, трахеостомы или даже пролежни, когнитивные нарушения. Согласитесь, выписать домой такого пациента проблематично, а для близких его выписка равна катастрофе. Путь один: провести консилиум, дать направление в паллиативный стационар, перевести больного, там подобрать необходимую схему дальнейшего лечения и поддержки. Надо научить родственников навыкам ухода, подготовить к выписке и в плановом порядке выписать домой под наблюдение выездной службы, которая будет посещать пациента на дому и корректировать лечение и уход.

А бывает, что там задерживаются на всю оставшуюся жизнь или нет?

Диана Невзорова: Так тоже происходит. Иногда тяжесть состояния или отрицательная динамика не дают нам возможность выписать пациента домой.

Вот совершенно ясно: человек не жилец, он уходит. Надо ли продолжать страдания?

Диана Невзорова: А кто говорит о продолжении страданий? Как раз наоборот. Все лечение в паллиативной помощи направлено на избавление от страданий, от боли, от страха, от бессонницы или тошноты. А когда не больно, тогда и жить хочется. С одной стороны, мы все прекрасно осознаем, что смерть неизбежна. Но ведь счастье человечества основано на том, что никто не знает, когда это произойдет, и каждый день, и каждую минуту мы живем с надеждой, верой и планами на будущее. Это база нашей жизни.

Мы знаем, что делать, чтобы было не больно. А стоит ли продлевать страдания? Неоказание паллиативной помощи это и есть продление страданий.

С другой стороны, человеческий организм иногда творит чудеса. Мы видим очень тяжелого пациента, непонятно в чем душа держится, а проходит и день, и два, и три, и месяц. А он живет, живет и радует близких, и улучшается, и начинает сам есть, сам садится. Чудеса ухода, лечения и заботы, а еще силы человеческого духа.

Мы можем сейчас рассуждать, что пациент мучается, что все, что мы делаем, только продлевает агонию. А пациент доживает до своего юбилея, собирает родных, друзей и близких, видит новорожденную внучку или правнука, окончившего университет. Или успевает дождаться каких-то последних важных слов или действий. И это жизнь, самая настоящая жизнь.

У совершенно тяжелого должна быть какая-то цель? Или даже не цель, а желание?..

Диана Невзорова: Желание жить — очень важная, основная вещь. А желание жить может быть тогда, когда рядом есть люди, которые готовы помочь и знают, что делать. Поэтому в службе паллиативной помощи "получателем услуги" является не только пациент, но и его семья. Мы знаем, что делать, чтобы было не больно и не страшно. А стоит ли продлевать страдания? Абсолютно точно: этого делать нельзя, как минимум, это негуманно. Неоказание паллиативной помощи это и есть продление страданий.

Цель паллиативной помощи не в том, чтобы продлить жизнь, а улучшить ее качество. Все манипуляции, все вмешательства, которые делаются в паллиативной помощи, делаются с этой позиции. Если человеку больно, мы подбираем такую терапию и такие разные средства, фармакологические и нефармакологические, чтобы было не больно. Это и лекарственные средства, вплоть до опиоидных анальгетиков, и нелекарственные — удобные сидения, кресла, матрасы, средства по уходу.

Какие специалисты работают в паллиативных центрах?

Диана Невзорова: Врачи, закончившие факультет "Лечебное дело" или "Педиатрию" и ординатуру по любой из лечебных специальностей, медицинские сестры. И все они должны пройти цикл повышения квалификации по паллиативной помощи.

Не случайно именно женщины чаще возглавляют такие учреждения? Или это мое заблуждение?

Диана Невзорова: Действительно, в России паллиатив с женским лицом. Но в последнее время заметен приток и мужчин, потому что мы сейчас в рамках нашей помощи реализуем достаточно сложные методики, требующие компетенций анестезиологов-реаниматологов. Наши пациенты, взрослые и дети, получают на дому даже искусственную вентиляцию легких. В международном сообществе в паллиативной помощи достаточно много мужчин.

Мужчины жестче?

Диана Невзорова: Абсолютно нет. Просто женщинам более свойственно заботиться и ухаживать. Но кстати, первые хосписы в нашей стране возникли благодаря мужчинам. Андрей Гнездилов и Виктор Зорза — пионеры хосписного движения в России.

Виктор — известный английский журналист, переживший болезнь и смерть дочери, которая умирая в английском хосписе, завещала сделать все для облегчения состояние тех, кто страдает от онкологических заболеваний. Зорза бросил свою карьеру в политической журналистике, приехал в Россию и целиком отдался созданию первого российского хосписа. Хоспису сильно помогало общество милосердия "Ленинград", куда входили Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин и Анатолий Собчак. А руководителем первого хосписа в России стал питерский врач, психотерапевт Андрей Гнездилов.

Вы сотрудник Сеченовского медуниверситета. Паллиативное отделение при университете на пятнадцать коек. Как попасть в него?

Диана Невзорова: Наше отделение уникально, оно развернуто в федеральном центре и существует на федеральные субсидии. В Москве большое количество хосписов и паллиативных коек, финансирующихся правительством Москвы. В них паллиативную помощь получают исключительно москвичи с постоянной регистрацией в столице. Благодаря нашему отделению, стационарную помощь могут получить пациенты, находящиеся в Москве, у которых нет возможности уехать домой. При этом достаточно звонка на нашу горячую линию и заключения врача о потребности в паллиативной помощи. Мы вносим пациента в план на госпитализацию и оказываем помощь в полном объеме столько, сколько нужно по его состоянию. Поддержка родственников, подбор необходимой терапии — это наш ежедневный рутинный труд.

В России достаточно таких отделений?

Диана Невзорова: Достаточно. Всего в стране открыто около 30 000 коек паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода. Все эти подразделения лицензированы и обеспечены необходимым оборудованием. Важно отметить, что не каждому паллиативному пациенту нужна паллиативная койка, большую часть больных мы обслуживаем на дому. Потому так важна амбулаторная помощь.

Человеческий организм иногда творит чудеса. Мы видим тяжелого пациента, а он доживает до своего юбилея, видит новорожденную внучку или правнука...

Паллиативная помощь — лакмусовая бумага гуманного государства в целом и системы здравоохранения в частности. Она нужна взрослым и детям, и не только в мирное время и в плановом порядке. Паллиативный пациенто-ориентированный подход, направленный на улучшение качества жизни и облегчение страданий, можно и нужно реализовать и в период каких либо катастроф, аварий, эпидемий и войн.

Сколько лет вы возглавляете эту службу?

Диана Невзорова: С 2014 года.

Двенадцать лет сплошная паллиативная помощь. Не надоело?

Диана Невзорова: А как может надоесть помогать людям? От этого невозможно устать. У нас много интересных задач в будущем, столько еще всего надо сделать. Мы ждем введения новой специальности: врач по паллиативной медицинской помощи.

Значит, другой вид подготовки?

Диана Невзорова: Конечно. Переподготовка, утвержденная типовая программа, требования к образовательной организации, требования к преподавателям, увеличения длительности учебы. Понимаете, пациенты, которые к нам попадают, страдают совершенно различными заболеваниями. У нас достаточно много пациентов с деменцией на поздних стадиях. Все они требуют разного подхода, реализации разных методик. И подход этот настолько широк, что требует более серьезной и глубокой подготовки как врачей, так и медицинских сестер.

Вот деменция: что делаете?

Диана Невзорова: Это одна из самых сложных категорий больных. Тяжело и для самого пациента, и для его близких — невероятное испытание. Серьезный вызов для системы социальной защиты населения, системы здравоохранения, паллиативной помощи. На нашем этапе мы встречаем ужасно уставших родственников и тяжелых, требующих длительного ухода пациентов. Нужны различные девайсы, средства и, конечно, руки, нежные профессиональные руки медицинских сестер. Руки и сердце ничто не заменит. Очень жалко этих пациентов.

Опять о жалости. Без нее никак? Вы многодетная мама. Детей всегда жалеют. Как не приголубить, пожалеть, поласкать. Не хочется иногда перестать жалеть, отвлечься и заняться чем-то другим?

Диана Невзорова: Нет, нет. Я занимаюсь много чем другим и умею отвлекаться. Я люблю общаться с друзьями, быть с семьей, люблю читать.

Кто-нибудь, получив паллиативную помощь, возвращается к жизни нормальной?

Диана Невзорова: Да, у нас есть пациенты, которым мы оказывали помощь, пока они в ней нуждались, но благодаря технологиям и специализированной помощи, болезнь отступила или наступила ремиссия. И мы оказались уже не нужны и даже снимаем пациента с учета. Процент таких случаев, конечно, небольшой. Но это и понятно. Мы помогаем пациентам с хроническими заболеваниями, которые бывают тяжелыми и даже неизлечимыми. Этот вид помощи ориентирован на самых страдающих, на самых тяжелых. Но чудеса у нас тоже случаются. И это результат совместного труда, результат профессионализма, сострадания и максимального желания помочь.

Пациенты, которые у вас лежат, знают о своем диагнозе и о том, что их ждет?

Диана Невзорова: Думаю, практически все знают. Все владеют интернетом и умеют читать выписки. Самые тяжелые случаи, когда болезнь развивается стремительно, когда к нам попадают пациенты, которым диагноз был выставлен совсем недавно, которые были подбиты, как птица — "на лету". В таких случаях мы много работаем с семьей больного и с самим пациентом. Но в основном все же в нашей помощи нуждаются пациенты с длительной историей болезни. Они прошли все этапы современной медицинской помощи, им было сделано все для продления жизни, но иногда болезнь продолжает развиваться.

Все равно есть смерть. И, к сожалению, не получается так, чтобы в один миг без страданий, без болезней, бах, и жизнь закончилась.

Диана Невзорова: Да, такая смерть не каждому дается. Большая часть людей заболевает хроническим заболеванием и живет с ними много лет. Задача паллиативной помощи не обеспечить ДОЖИТИЕ, а обеспечить качественную ЖИЗНЬ до конца. Добавить жизни к дням, а если не получается, добавить дней к жизни.

Для этой цели мы используем не только лекарственные препараты, но и медицинские изделия, которые выдаются на дом, это и перевязочные средства, и дыхательная аппаратура. Невероятно, но искусственная вентиляция легких даже на дому может проводиться. Пациент (взрослый или ребенок) может находиться дома в кругу семьи и дышать через аппарат. Дети из реанимации выписываются домой и живут полной жизнью, даже ездят на экскурсии, на море, в горы с родителями вместе с дыхательным аппаратом. Это не про жизнь разве? Разве не про любовь к жизни?