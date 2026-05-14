Врачи достали из уха пациента живого таракана

В Казани сотрудники Республиканской клинической больницы Татарстана помогли 23-летнему студенту, который пожаловался на дискомфорт в левом ухе. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

© Газета.Ru

Молодой человек пришел на прием с жалобами на острую боль, посторонние шумы и отчетливое ощущение, что внутри что-то движется. Во время осмотра врач обнаружил в слуховом проходе таракана.

Медик аккуратно извлек насекомое с помощью микрохирургических ушных щипцов.

До этого в Кирове врачи спасли женщину с трехсантиметровым паразитом в глазу. Россиянка обратилась в больницу после того, как почувствовала боль в области правого глаза, при этом ей казалось, что под кожей что-то ползает. Она также обратила внимание на внезапно появившийся синяк. Женщина смогла заснять движение и обратилась к специалистам.