Мурашко отметил успехи РФ и Беларуси в здравоохранении

Россия и Беларусь в рамках своего сотрудничества многого добились в сфере здравоохранения за последние годы. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам семинара Союзного государства.

«Россию и Беларусь традиционно связывают братские отношения, а наше тесное сотрудничество позволило добиться значительных успехов по всем направлениям развития здравоохранения, медицинского образования и науки. За последние годы наши страны добились значительных успехов в модернизации здравоохранения, внедрении инновационных методов диагностики и лечения, повышении доступности и качества медицинской помощи», — говорится в приветственном слове.

Несмотря на это, по словам Мурашко, двум государствам предстоит уделять больше внимания вопросам профилактики заболеваний и диспансеризации населения, внедрять инновационные методики во врачебную практику и участвовать в цифровом развитии отрасли. Одновременно с этим нужно совершенствовать систему лекарственного производства и обеспечения, а также делать все необходимое, чтобы повысить качество подготовки медицинских специалистов и решения кадрового вопроса.