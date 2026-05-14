Названо число обеспеченных системами мониторинга глюкозы беременных женщин

В первом квартале 2026 года системами непрерывного мониторинга глюкозы были обеспечены 35 тысяч беременных женщин с диабетом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

Кроме того, по словам вице-премьера, с начала года также были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы 58 тысяч детей в возрасте от двух до 17 лет с сахарным диабетом первого типа.

Между тем, врачи отмечают, что в последние годы растет число случаев гестационного сахарного диабета у беременных. Это нарушение углеводного обмена, которое возникает в период вынашивания ребенка и в большинстве случаев проходит после родов. Однако состояние существенно осложняет течение беременности, родов и может нанести вред здоровью еще не рожденного малыша.

По данным Росстата, гестационный сахарный диабет сегодня диагностируется у каждой десятой беременной.