Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника

Пять пациентов получили вакцину Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от рака кишечника, еще 30 человек ожидают начала лечения. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Пока речь только о колоректальном раке, раке кишечника. В настоящее время у нас ожидают вакцинации 35 пациентов. Из них первые 5 уже имеют вакцину и находятся на лечении. Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел 6 дней вакцины», — сказала она в комментарии «Известиям».

По словам Скворцовой, препарат больными переносится хорошо, однако об эффективности лечения можно будет говорить позже.