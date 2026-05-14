Молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака

В Бразилии 20-летнему Луису Адольфо из-за редкого заболевания врачи к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака. Его историю рассказало издание Terra.

© Lenta.ru

Адольфо живет с синдромом Ли-Фраумени , который существенно повышает риск возникновения сразу нескольких видов рака. Так, в три года врачи обнаружили у него рабдомиосаркому — редкую опухоль мягких тканей. Спустя четыре года во время планового осмотра медики нашли у бразильца остеосаркому — злокачественное новообразование, поражающее костные структуры.

Этот вид рака через некоторое время диагностировали у Адольфо еще раз. Также у него развились опухоли в кишечнике и легких. Еще один тип рака специалисты определить затруднились. Молодой мужчина, несмотря на тяжелую историю болезни, сохраняет оптимизм.

«Думаю, секрет в том, чтобы не сдаваться, не опускать голову и всегда видеть стакан наполовину полным. Видеть за проблемами хорошее — это очень помогает», — заявил он.

Ранее британка Бронвин Тэгг заболела раком прямой кишки в 27 лет. По ее словам, первым симптомом патологии стало кровотечение после дефекации.