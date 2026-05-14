Врачи извлекли из живота мальчика 17 магнитных шариков

У мальчика из слепой кишки достали кучу магнитных шариков, проглоченных 3 года назад.

Операцию по извлечению 17 магнитных шариков, проглоченных ребенком три года назад, провели специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, 12-летний ребенок поступил в больницу с жалобами на боле в животе. Наличие посторонних предметов в желудке выявил рентген. Мальчик признался, что более трех лет назад съел кучу шариков, и все это время они находились у него в организме.

Два шарика удалось извлечь и удалить при гастроскопии. Остальные 15 оказались в куполе слепой кишки, в устье аппендикса. Пришлось провести хирургическую операцию — аппендикс медики отсекли, а через образовавшееся отверстие извлекли шарики. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.