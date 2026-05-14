У женщины нашли запущенный рак яичников через несколько лет после их удаления

Жительница Великобритании Эйми Найт решилась на операцию по удалению груди и яичников, чтобы не заболеть раком, но через несколько лет узнала о диагнозе. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

Найт решилась на радикальную операцию из-за наследственной предрасположенности. Позднее анализы выявили у нее мутацию гена BRCA1, которая значительно повышает риск развития рака груди и яичников.

Британка была уверена, что не заболеет, однако спустя несколько лет у нее нашли третью стадию рака яичников, который уже распространился на лимфоузлы. Женщина призналась, что до постановки диагноза замечала изменения в процессе мочеиспускания, но списывала их на проблемы с мочевым пузырем. Затем у женщины сильно увеличился живот, но и тогда она не ожидала услышать такой диагноз.

По словам Найт, врачи предположили, что после операции могли остаться фрагменты тканей или отдельные клетки, которые со временем стали злокачественными. Кроме того, из-за профилактических операций ранние признаки заболевания могли быть незаметными. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии и принимает препараты для продления жизни.

