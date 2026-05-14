Стало известно, сколько спасли недоношенных детей в Подмосковье с начала года

Около 700 детей, рожденных раньше положенного срока, спасли врачи Московской области с начала 2026 года. Из них почти 100 детей появились на свет с экстремально низкой массой тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«С начала года врачи Подмосковья спасли 687 детей, рожденных раньше положенного срока - 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы — от момента родов до выхаживания. В родовспомогательных учреждениях региона работают высококвалифицированные специалисты. Также медорганизации оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать необходимую помощь», — привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что для оказания медицинской помощи женщинам, роженицам и новорожденным в Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.