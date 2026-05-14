Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

В мае начинается сезон цветения сирени, однако не стоит бездумно срывать ее ветки и нести их в дом. Особенно нежелательно оставлять букет в спальне, потому что аромат этих цветов может спровоцировать головную боль, бессонницу, аритмию и даже ухудшение зрения. Почему это происходит и кому стоит опасаться сирени, «Вечерняя Москва» узнавала у врача — иммунолога и аллерголога Владимира Болибока.

Неприятная симптоматика в виде головной боли, удушья или бессонницы от букета сирени связана не с аллергической реакцией, утверждает он:

— Это растение относится к категории слабых аллергенов, так как оно самоопыляемое. Поэтому респираторную аллергию оно вызывает редко, если, конечно, человек не касается цветков сирени носом и не вдыхает ее запах слишком долго.

Также важно помнить, что сок растения может спровоцировать кожные высыпания, отметил Болибок.

— Если человек долго трогает свежесорванные соцветия, есть риск возникновения контактного аллергического дерматита, — предупредил врач.

Но самую большую опасность для человека представляет наличие в сирени сирингина — природного фенольного гликозида, который обладает токсическими свойствами, сообщил иммунолог. Это соединение может вызывать:

аритмию;нарушение сна;мигрень;бронхоспазм;проблемы со зрением.

— Поэтому людям, имеющим генетическую предрасположенность к аллергиям, а также с хроническими заболеваниями стоит быть осторожнее с сиренью. К примеру, при хроническом рините точно не стоит ставить сирень в комнате — это может привести к раздражению бронхов и к астме, — рассказал Болибок.

