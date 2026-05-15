В чем причина высокого давления у мужчин в России

Мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова.

Эксперт пояснила, что разница обусловлена не генетическими особенностями, а нежеланием мужчин в регионах принимать лекарственные препараты. При этом москвичи более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей.

По словам Барановой, если рассмотреть мужчин с верхним давлением 150 и выше, то в Хабаровском крае их доля превышает московские показатели. Биолог предположила, что причина кроется в разной модели поведения: мужчины в дальних регионах избегают приема таблеток, а жители столицы более внимательны к своему здоровью и регулярнее принимают лекарства, что и объясняет различия в показателях артериального давления.