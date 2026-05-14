Крысы разносят по Владивостоку вирус, названный в честь города

В столице Приморского края существует реальный риск заражения особой разновидностью хантавирусной инфекции, которую переносят обычные серые крысы. Этот подтип был впервые выявлен учеными именно во Владивостоке и теперь носит имя города. Об особенностях заболевания рассказала доцент Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Галина Компанец.

По словам эксперта, вирус Сеул с подтипом «Владивосток» был открыт еще в 2000 году. Выделили его как раз от крыс, отловленных на территории города. Сейчас популяция этих грызунов здесь весьма велика, что требует от населения повышенной бдительности при контакте с потенциальными местами их обитания.

Компанец уточнила, что на Дальнем Востоке случаи заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) фиксируются также в Хабаровском крае и Амурской области. Инфекция передается исключительно от грызунов к человеку воздушно-пылевым путем, поэтому от человека к человеку болезнь не переходит. Риск подхватить вирус возрастает весной.

Самый верный способ обезопасить себя — надевать защитную маску во время любой уборки. Зараза попадает в организм при вдыхании пыли, которая образуется в подвалах, на складах или в дачных домиках, где наследили полевки и крысы. Врач подчеркивает, что болезнь не носит массового характера, но ежегодно регистрируются летальные исходы, а вакцины от вируса не существует.