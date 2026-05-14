«Я уже все знаю»: онколог назвал шесть фраз, из-за которых врачи вас возненавидят

Медицинский специалист Владимир Ивашков в своем Telegram-канале дал рекомендации, как сделать прием у доктора эффективнее. По словам врача, пациенты часто мешают диагностике, сами того не осознавая. Главная ошибка — уверенность в собственной правоте после изучения информации в интернете.

Ивашков привел данные, согласно которым примерно половина людей, ищущих симптомы в сети, делают ошибочные выводы. Кроме того, доктор попросил не злоупотреблять фразой о том, что средство кому-то помогло, поскольку эффект плацебо фиксируется почти в трети случаев.

Лечение хронических болезней требует системного подхода, подчеркнул онколог. Фраза о приеме лекарств только в моменты ухудшения самочувствия недопустима: такие препараты необходимо пить постоянно.

Также специалист обратил внимание пациентов на недопустимость самолечения антибиотиками и опоры на советы коллег, полученные без всесторонней диагностики. Консультация без осмотра и необходимых анализов не считается полноценной врачебной помощью, заключил Ивашков.

