ВОЗ сообщила о риске перехода новых вирусов от животных к людям

Из-за изменения климата и перемещения населения новые вирусы могут начать переходить от животных к людям. Об этом рассказала глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.

"Многие животные не имеют симптомов, они не болеют, они являются только резервуарами. Это угроза, и изменение климата и перемещение населения могут способствовать тому, что эти вирусы перейдут к людям", - заявила она в интервью газете Pais.

Только среди вирусов, которые переносят комары, ВОЗ постоянно фиксирует более десяти потенциально опасных патогенов.

По словам собеседницы издания, случай с судном MV Hondius, на котором выявили вспышку хантавируса, говорит о необходимости быть готовыми к похожим сценариям. Речь, в первую очередь, идет о круизных судах - там инфекции распространяются в замкнутом пространстве.