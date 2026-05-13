В ГД предложили предоставить сотрудникам скорой помощи бесплатных психологов

Депутаты думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Ксения Горячева во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением предоставить сотрудникам скорой помощи право на бесплатное безбарьерное консультирование медицинским психологом при самостоятельном обращении. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что работники скорой помощи должны иметь право обратиться за психологической помощью самостоятельно, без дополнительного обращения к лечащему врачу, без необходимости раскрывать проблему руководству и без прохождения избыточных административных процедур. По словам парламентариев, именно безбарьерность обращения имеет для сотрудников скорой помощи принципиальное значение, поскольку профессиональное выгорание, тревожность, стрессовые реакции и последствия тяжелых вызовов не всегда воспринимаются самим работником как основание для обращения к врачу, но могут быть своевременно выявлены и скорректированы при консультации медицинского психолога.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления за работниками скорой медицинской помощи права на бесплатное безбарьерное консультирование медицинским психологом при самостоятельном обращении, - указано в тексте письма. - Считаем необходимым проработать вопрос о том, чтобы Минздравом России был определен порядок организации такой помощи, включая основания обращения, сроки предоставления консультации, требования к конфиденциальности, возможность повторных консультаций и маршрутизацию работника при выявлении признаков выраженного стресса, тревожного состояния, эмоционального выгорания или иных состояний, требующих дополнительной медицинской помощи".

К таким работникам, по мнению авторов запроса, целесообразно отнести врачей скорой медицинской помощи, фельдшеров скорой медицинской помощи, медицинских сестер и медицинских братьев, диспетчеров по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, а также водителей выездных бригад скорой медицинской помощи.

Парламентарии считают, что реализация указанной инициативы позволит снизить барьеры для получения психологической помощи работниками скорой медицинской помощи, создать дополнительный инструмент профилактики профессионального выгорания, повысить устойчивость коллективов станций и отделений скорой помощи, а также дополнить действующие меры по снижению кадрового дефицита в здравоохранении.