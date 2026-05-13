Все больше врачей в США используют ИИ при лечении

В Соединенных Штатах искусственный интеллект становится незаменимым помощником для медицинских работников. Большинство американских врачей уже используют нейросети в повседневной практике, в том числе при работе с пациентами и во время сдачи квалификационных экзаменов.

Речь идет о системе под названием OpenEvidence. По данным разработчика, за последние два года этот ИИ-помощник незаметно, но прочно вошел в профессиональную жизнь врачей по всей стране. Инструмент помогает специалистам принимать клинические решения, углублять медицинские знания и готовиться к проверкам знаний.

В компании сообщили, что только в апреле текущего года чат-ботом воспользовались около 65% всех врачей США. Общее количество обращений к сервису за этот месяц составило почти 27 миллионов.

Согласно результатам опроса, из двух десятков практикующих врачей и студентов медицинских вузов все либо сами регулярно прибегают к помощи ИИ, либо уверенно заявляют, что знают коллег, которые это делают. Чаще всего медицинские работники обращаются к нейросети за подбором оптимальной терапии для конкретного пациента с учетом его диагноза, имеющихся противопоказаний и другой важной информации о состоянии здоровья, сообщает телеканал NBC.

Ранее опрос показал, что больше половины российских школьников делают домашние задания с помощью ИИ. 53% учащихся полностью перенаправляют уроки нейросетям. Каждый пятый проверяет с помощью ИИ уже сделанные задания. 7% заявили, что пользуются нейросетью прямо в школе.