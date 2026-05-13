Врачи прооперировали девочку с лишней селезенкой

В Тобольске врачи прооперировали юную пациентку с редкой врожденной аномалией - дополнительным внутренним органом.

Девочка поступила в Областную больницу № 3 с жалобами на боли в животе. В процессе обследования выяснилось, что у нее - добавочная селезенка.

"Требовалась немедленная операция. Ее провел завотделением гнойной хирургии Игорь Амелин. Он безопасно удалил орган и устранил источник воспаления", - сообщается в канале губернатора Тюменской области.

После операции девочку еще неделю понаблюдали врачи. Сегодня они с уверенностью заявляют, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает.