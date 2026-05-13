Почему заболеваемость хантавирусом в России стабильно снижается

В России хантавирус регистрируется с 1978 года. Основной путь заражения – вдыхание пыли от сухих выделений грызунов. Инфекция вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек и глаз, но риск передачи от человека к человеку остается крайне низким.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с недавней вспышкой хантавируса. По его словам, в России заболевание регистрируется с 1978 года, но за последние 25 лет наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. Роспотребнадзор подчеркивает, что риск мутации вируса и его передачи от человека к человеку остаётся «крайне низким».

В беседе с «Радио 1» эксперт пояснил, что в наших широтах инфекция проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Вирус повреждает мелкие сосуды: появляются кровоизлияния в глазах, высокая температура, сильная головная боль. Самое опасное – поражение почек (отёк, прекращение выделения мочи, уремия).

Главный путь заражения – не контакт с живыми грызунами, а вдыхание зараженной пыли, особенно при сельхозработах с перезимовавшими стогами сена и соломы. Инфекции свойственны циклические подъёмы каждые 3–5 лет. Лучшая защита – осторожность при уборке старых помещений и работы с пылящими кормами.

Ранее сообщалось, что самый высокий шанс подхватить хантавирус при посещении дач и подвалов.

Главный врач Домодедовской больницы заявил, что нет причин опасаться эпидемии хантавируса в России.