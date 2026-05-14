Врачи применили новую технологию и выходили новорожденную

На Сахалине врачи впервые провели аппаратную гипотермию, чтобы спасти новорожденную девочку, которая родилась в Углегорской ЦРБ практически в состоянии клинической смерти. Историей поделились в областном минздраве.

© Российская Газета

Ребенок родился с тяжелой асфиксией - такое состояние грозило опасными последствиями для здоровья, вплоть до развития неврологических осложнений.

Медики районной больницы оперативно связались с коллегами из детской областной больницы. На место выехал реанимобиль, который доставил новорожденную девочку в Южно-Сахалинск.

"В таких случаях главная задача - спасти мозг. Нужно уложиться в шесть часов, чтобы не наступили фатальные последствия. Все время от поступления звонка до приезда в районную больницу осуществлялась пассивная гипотермия под контролем специалистов детской больницы", - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Валентина Ярочкина.

В Углегорск прибыла почти вся реанимация - кувез, аппарат ИВЛ и современная установка, которая до этого ни разу не применялась - аппарат для гипотермии.

"Терапия заключается в снижении температуры тела новорожденного до 33 градусов, это необходимое условие для сохранения клеток мозга. Процедура сложная, важно не допустить нарушений работы печени и всего организма. Для этого на протяжении всего процесса отслеживаются сотни показателей", - рассказал лечащий врач девочки, анестезиолог-реаниматолог Илья Дзюбанов.

Спустя три недели врачи отмечают - критически тяжелый период отступил. Сейчас девочка сама дышит, реагирует на родителей и улыбается. В ближайшее время малышку переведут из реанимации.