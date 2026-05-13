Минздрав планирует ввести обязательную психологическую помощь для онкобольных

Федеральное ведомство разработало проект по изменению стандартов оказания медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями. Профильное министерство предлагает расширить штат лечебных учреждений за счет специалистов, отвечающих за душевное состояние пациентов на этапе борьбы с недугом.

© runews24.ru

Министерство здравоохранения подготовило нормативный проект, предусматривающий организацию обязательных психологических консультаций для граждан, проходящих лечение в онкологических стационарах.

Согласно предложенной реформе, в обязательную структуру каждого специализированного медицинского учреждения планируется интегрировать отдельный кабинет медицинского психолога. Профильные специалисты этого подразделения будут оказывать системную поддержку людям, столкнувшимся со стрессом, депрессивными состояниями и глубокими эмоциональными переживаниями на фоне постановки тяжелого диагноза.

Ранее специалисты рассказали, почему сильные переживания приводят к развитию рака.

Также главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн обозначил основные меры, которые позволяют снизить риск развития онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что ключевое значение имеет образ жизни и профилактическое наблюдение.