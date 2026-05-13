Минздрав предложил отправлять онкобольных к психологу

Минздрав подготовил проект, согласно которому онкологических пациентов будут направлять на консультации к медицинскому психологу. Предполагается, что врачи будут консультировать их по вопросам болезни и помогать справляться со стрессовыми ситуациями.

Согласно документу, на который ссылается РИА Новости, в структуре онкологической больницы помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других специалистов должен появиться кабинет медицинского психолога.

