Хантавирус Андес начинает передаваться от человека к человеку

Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"По признакам Андеса видно, что все-таки он мутирует. Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет. [Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться", - сказал Онищенко.

Он добавил, что вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую летальность вируса - до 35%. Тем не менее академик подчеркнул, что новая вспышка, которая произошла на круизном лайнере, России никак не угрожает.