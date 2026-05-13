Из-за больного уха у кузбассовца «расплавилось» лицо

Врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского спасли пациента с опаснейшим осложнением гнойного отита.

Пациент поступил в приемное отделение с сильным отеком уха и лица. Обследование показало, что у кузбассовца осложнение гнойного отита, которое встречается всего в нескольких случаях на 100 тысяч человек.

– Воспаление распространяется на скуловую кость и без своевременной помощи может привести к трагическим последствиям, – отметил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Оториноларингологи провели срочную сложную операцию продолжительностью 2,5 часа. В ходе вмешательства врачи вскрыли абсцесс левой скулы и удалили кость.

Отмечается, что сейчас пациент чувствует себя хорошо. В дальнейшем его ждет амбулаторное наблюдение.