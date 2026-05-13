В Минздраве учтут замечания к проекту рекомендаций по лечению аутизма

Проект новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению расстройств аутистического спектра (РАС) у детей будет доработан с учетом поступивших к нему замечаний, следует из ответа Минздрава на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Проект был подготовлен Российским обществом психиатров (ОО "РОП") на смену клиническим рекомендациям 2024 года.

"В ходе общественного обсуждения проекта поступил ряд замечаний и предложений, включая неверно указанные дозировки лекарственных препаратов для медицинского применения. Обоснованные замечания и предложения должны быть учтены ОО "РОП" в ходе дальнейшей работы над проектом", - указано в ответе замминистра здравоохранения Евгения Камкина.

По его словам, Российскому обществу психиатров рекомендовано дополнить авторский коллектив педиатрами и неврологами.

"Дополнительно сообщаем, что ход работы над проектом клинических рекомендаций находится на контроле в Департаменте медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России", - отмечается в документе.

Ранее Нилов направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой переработать проект новых клинических рекомендаций после того, как он, по словам парламентария, подвергся критике со стороны специалистов и родительского сообщества, в частности, в связи с расширением медикаментозного лечения и превышением рекомендуемых доз некоторых антипсихотических препаратов.